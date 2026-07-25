L’intelligenza artificiale sta modificando i percorsi di formazione e le modalità di ingresso nel mondo del lavoro. La fase di gavetta, tradizionalmente rappresentata da stage e apprendistati, sta evolvendo con l’introduzione di nuove tecnologie. La frase “si stava meglio prima” viene spesso usata per evitare di analizzare i cambiamenti, ma la realtà è che le modalità di inserimento professionale si stanno adattando alle innovazioni digitali, senza eliminare le opportunità di formazione.

Sono un boomer, ma non appartengo alla confraternita del “si stava meglio prima”. È una delle frasi più comode inventate dalla mia generazione: trasforma la nostalgia in analisi e ci evita la fatica di comprendere ciò che cambia. Non si stava sempre meglio prima. Si facevano file più lunghe, si perdevano ore in attività inutili, si cercavano informazioni che oggi troviamo in pochi secondi e si chiamava “gavetta” una quantità impressionante di lavoro ripetitivo, spesso privo di qualsiasi autentico valore formativo. Il progresso, contrariamente alla retorica con cui molti boomer lo osservano, può favorire soprattutto noi. Per un giovane la tecnologia è quasi un ambiente naturale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’intelligenza artificiale non sta cancellando il lavoro. Sta cambiando la gavetta

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LINTELLIGENZA ARTIFICIALE AL LAVORO

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