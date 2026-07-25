Licenziate i sondaggisti il futuro dell’America è già nei Simpson | dopo Donald la profezia porta a Ivanka
I Simpson avrebbero previsto il futuro presidente degli Stati Uniti, secondo alcune interpretazioni. Dopo il successo delle previsioni su Donald Trump, ora si ipotizza che la serie possa aver indicato anche Ivanka come possibile futura leader. La teoria si basa su immagini e riferimenti presenti nell'animazione, che alcuni analisti collegano a eventi politici recenti. Nessuna conferma ufficiale, ma la popolarità delle predizioni animate continua a generare discussioni tra appassionati e commentatori.
I sondaggisti possono già chiudere i computer, stracciare le mappe degli Stati in bilico e cercarsi un altro mestiere. Per conoscere in anticipo il prossimo presidente degli Stati Uniti non occorre interrogare migliaia di elettori: basta recuperare qualche vecchia puntata dei Simpson. A Springfield tutto era già scritto. Prima Donald Trump alla Casa Bianca, quando sembrava una battuta troppo assurda persino per un cartone animato. Poi lo sceneggiatore di quella profezia, Dan Greaney, candidato davvero alle elezioni del 2028. Infine il dettaglio più clamoroso: una spilla “Ivanka 2028” sul petto di Homer. Altro che politologi: il futuro dell’America potrebbe essere nascosto da trent’anni tra una ciambella rosa e una lattina di Duff. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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