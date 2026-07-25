Licenziate i sondaggisti il futuro dell’America è già nei Simpson | dopo Donald la profezia porta a Ivanka

Notizia in breve

I Simpson avrebbero previsto il futuro presidente degli Stati Uniti, secondo alcune interpretazioni. Dopo il successo delle previsioni su Donald Trump, ora si ipotizza che la serie possa aver indicato anche Ivanka come possibile futura leader. La teoria si basa su immagini e riferimenti presenti nell'animazione, che alcuni analisti collegano a eventi politici recenti. Nessuna conferma ufficiale, ma la popolarità delle predizioni animate continua a generare discussioni tra appassionati e commentatori.