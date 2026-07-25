Lewis Hamilton ha dichiarato che partire dalla prima posizione in partenza al Gran Premio di Ungheria, ottavo evento del Mondiale 2026 di F1, è stato un errore, poiché potrebbe aver ostacolato altri piloti. Hamilton, che partirà dalla prima fila, ha espresso questa opinione dopo aver ottenuto la pole position nel fine settimana di gara. La gara si svolge sul circuito dell’Hungaroring, e questa è la sua ottava gara stagionale.

Lewis Hamilton partirà dalla prima fila in occasione del GP di Ungheria, atto numero undici del Mondiale 2026 di Formula 1 attualmente in fase di svolgimento presso il tracciato dell’ Hungaroring. Grande prestazione per il britannico, beffato dal detentore del titolo Lando Norris. Nello specifico il britannico in forza alla Ferrari ha raccolto un gap di 0.012 rispetto al poleman, il quale ha fermato il cronometro a 1:17.207. La seconda fila è invece composta da Charles Leclerc, terzo a 0.328 davanti alla Mercedes di Kimi Antonelli, quarto a 0.272. Una volta arrivato al parco chiuso, l’ex Campione del Mondo ha commentato quanto fatto non... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lewis Hamilton: “Uscire per primi è stato sbagliato. Potrei avere ostacolato qualcuno”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

HAMILTON SUPER HAPPY AFTER ACHIEVING HIS FIRST PODIUM FOR FERRARI | POST RACE RADIO CHINA 2026

Notizie e thread social correlati

F1, Lewis Hamilton: “Non sono state fatte le scelte giuste, potrei avere ostacolato qualcuno”Lewis Hamilton partirà dalla prima fila nel Gran Premio di Ungheria, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026.

Lewis Hamilton amaro: “Abbiamo poco grip e siamo distanti dai primi. Sugli aggiornamenti…”Lewis Hamilton ha commentato che durante la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Barcellona-Catalogna la Mercedes ha registrato poco...

Argomenti più discussi: Un anno dopo l'incubo di Budapest, Lewis Hamilton è a distanza siderale dalla mentalità dell'anno scorso; Perché Lewis Hamilton è stato penalizzato a Spa? Cos’è successo con Russell e la sanzione pesante; Formula 1: Hamilton il più veloce nelle seconde libere in Ungheria; Hamilton determinato in Ungheria: Ottime chance di vincere.