Lewis Hamilton partirà dalla prima fila nel Gran Premio di Ungheria, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026. Durante le qualifiche, il pilota ha dichiarato di aver commesso errori nella scelta delle strategie e di aver potenzialmente ostacolato altri concorrenti. La gara si svolge sull’asfalto dell’Hungaroring, con la partenza fissata per il primo posto in griglia.

Lewis Hamilton partirà dalla prima fila in occasione del GP di Ungheria, atto numero undici del Mondiale 2026 di Formula 1 attualmente in fase di svolgimento presso il tracciato dell’ Hungaroring. Grande prestazione per il britannico, beffato dal detentore del titolo Lando Norris. Nello specifico il britannico in forza alla Ferrari ha raccolto un gap di 0.012 rispetto al poleman, il quale ha fermato il cronometro a 1:17.207. La seconda fila è invece composta da Charles Leclerc, terzo a 0.328 davanti alla Mercedes di Kimi Antonelli, quarto a 0.272. Una volta arrivato al parco chiuso, l’ex Campione del Mondo ha commentato quanto fatto non... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Lewis Hamilton: “Non sono state fatte le scelte giuste, potrei avere ostacolato qualcuno”

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