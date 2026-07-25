Letizia di Spagna ha indossato un abito decorato con ortensie, considerato il suo miglior look estivo. L’outfit ha attirato l’attenzione per la scelta di dettagli floreali e il modo in cui si è presentata in pubblico. L’evento si è svolto in una giornata di stagione calda, e l’abito ha riscosso commenti positivi sui social media. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alla scelta dell’abbigliamento.

Nel guardaroba di ognuna di noi esiste un marchio rifugio, quello a cui si torna a occhi chiusi quando tutto il resto ci sembra noioso e già visto. Letizia di Spagna ha semplicemente portato il concetto alle estreme conseguenze. Infatti, si è presentata alla fabbrica di Adolfo Dominguez a San Cibrao das Viñas, alle porte di Ourense, per celebrare i 50 anni della maison galiziana. Indossando, naturalmente, Adolfo Dominguez. È il terzo look firmato dallo stilista in meno di una settimana: definirla ambasciatrice del made in Spain, a questo punto, suona quasi riduttivo. Il conto alla rovescia era iniziato domenica 19 luglio, quando per la... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Letizia di Spagna, l’abito con le ortensie è il suo migliore look di questa estate

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Letizia di Spagna bellissima in bianco, e lei lo sa

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