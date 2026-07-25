La regina Letizia ha scelto un abito rosso del brand Adolfo Domínguez per la finale dei Mondiali 2026, giocata al MetLife Stadium di East Rutherford. Lo stesso marchio ha celebrato i 50 anni dalla sua fondazione, con la regina che lo ha sempre promosso come uno dei suoi preferiti.

La regina Letizia è molto attenta a promuovere la moda spagnola nel mondo. Lo ha fatto anche alla finale dei Mondiali 2026 quando, per tifare la Roja al MetLife Stadium di East Rutherford, nel New Jersey, ha messo in valigia un abito significativamente rosso griffato Adolfo Domínguez. La casa di moda ne è stata lieta tanto che nello stesso post su Instagram si è congratulata con la Selección per la vittoria della coppa e ha ringraziato la Casa Real «per aver scelto Adolfo Domínguez in un giorno così speciale». Era un modello della casa di moda anche il vestito sfoderato per l'udienza a palazzo della squadra trionfatrice, una new entry nel guardaroba reale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Letizia di Spagna festeggia i 50 anni del brand Adolfo Domínguez, il suo preferito fin da quando era giornalista

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