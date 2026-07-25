L'estate al fresco di Caterina Balivo | vacanza sulle Dolomiti tra gite in bici e dolci tipici

Caterina Balivo ha scelto di trascorrere le sue ferie in montagna, nelle Dolomiti, per sfuggire al caldo estivo. Durante la vacanza, si dedica a escursioni in bicicletta e assapora specialità locali. La showgirl ha condiviso alcune immagini delle sue giornate, evidenziando l’attività all’aperto e il cibo tradizionale. La vacanza si concentra su tempo all’aria aperta e relax, lontano dalle mete più affollate.

Caterina Balivo ha deciso di combattere il caldo da record organizzando una vacanza "al fresco". È volata sulle Dolomiti e ora sta trascorrendo le giornate tra gite in bici e cibo tipico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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