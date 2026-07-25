Il Papa ha rivolto un appello ai giovani peruviani, invitandoli a usare la loro ribellione come forza positiva. Durante un discorso, ha chiesto loro di dedicarsi a servire i più dimenticati, trasformando il dolore in speranza. La chiamata si è rivolta specificamente alle comunità di Chota e Cutervo, sottolineando l’importanza dell’energia e dell’impegno giovanile. Nessuna altra dichiarazione è stata rilasciata sui dettagli dell’evento o sul contesto specifico.

Tiziana Campisi – Città del Vaticano “La Chiesa a Chota e Cutervo ha bisogno della vostra santa ribellione, della vostra energia pura, del vostro desiderio di trasformare le realtà di dolore in spazi di speranza”. È un forte incoraggiamento quello di Leone XIV ai giovani delle 18 parrocchie delle due province peruviane della regione di Cajamarca ecclesiasticamente riunite in un’unica Prelatura. Il Papa lo rivolge in un videomessaggio inviato in occasione della II Giornata Diocesana della Gioventù in corso oggi, 25 luglio, plaudendo al raduno pensato “per condividere la fede in Gesù Cristo” e il cui motto “Chiamati ad amare, inviati a servire”. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Leone XIV ai giovani peruviani: con la vostra santa ribellione servite i dimenticati

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