Il governo israeliano ha recentemente approvato vari piani per dividere in parti più piccole la Cisgiordania, con l’obiettivo di modificare l’assetto territoriale. Tra le misure previste ci sono l’espansione di insediamenti e la creazione di zone controllate esclusivamente da Israele. Questi piani sono stati annunciati pubblicamente e sono in fase di implementazione o pianificazione. La regione, già soggetta a tensioni, vede ora nuovi interventi ufficiali in questa direzione.

Negli ultimi anni il governo israeliano ha portato avanti diversi piani per spezzettare la Cisgiordania. L’obiettivo è modificare in modo permanente la distribuzione e la presenza dei circa tre milioni e quattrocentomila palestinesi che la abitano, interrompere la continuità territoriale tra le città palestinesi – che oggi consente, per esempio, di andare da Nablus a Ramallah e poi a Hebron senza uscire dalle aree amministrate dai palestinesi – e rendere impraticabile la cosiddetta soluzione a due stati. La soluzione a due stati prevede la nascita di uno stato palestinese accanto a Israele. Per decenni è stata considerata la principale prospettiva per risolvere il conflitto, ma oggi è considerata sempre meno realistica sia tra gli israeliani sia tra i palestinesi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - L’Emirato di Hebron e altri piani israeliani per spezzettare la Cisgiordania

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