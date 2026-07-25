L’élite mondiale dell’odontoiatria estetica Traguardo internazionale per Chiara Coli

La fondatrice del Chiara Coli Smile Studio di Cenaia è stata nominata Affiliate Member della European Academy of Esthetic Dentistry, durante lo Spring Meeting dell’Accademia a Barcellona. La nomina riconosce i suoi anni di ricerca, formazione e dedizione nel campo dell’odontoiatria estetica. La designazione rappresenta un traguardo internazionale per la professionista. La nomina è stata annunciata ufficialmente durante l’evento in Spagna.

Un riconoscimento che premia anni di ricerca, formazione e passione: la fondatrice del Chiara Coli Smile Studio di Cenaia è stata nominata Affiliate Member della European Academy of Esthetic Dentistry durante lo Spring Meeting dell’Accademia a Barcellona. L’Eaed è una delle realtà scientifiche più selettive e autorevoli al mondo nel campo dell’ odontoiatria estetica. L’ammissione come Affiliate Member avviene attraverso una rigorosa valutazione scientifica e rappresenta una conferma dell’elevato profilo professionale raggiunto. Laureata con 110 e lode in odontoiatria e protesi dentaria all’Università di Pisa, la dottoressa Coli ha fondato il proprio studio nel 2014 con una visione precisa: un’odontoiatria estetica moderna, etica e minimamente invasiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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