Scalata al Castello con l’elite mondiale La sfida internazionale sui 10 chilometri

La 53esima edizione della Scalata al Castello si è svolta nel centro storico, coinvolgendo atleti di livello internazionale. La gara, di 10 chilometri, ha attirato partecipanti da tutto il mondo. La partenza è avvenuta questa mattina, con una fila di corridori che ha attraversato le strade della città, salendo verso la vetta del castello. La manifestazione ha visto anche la partecipazione di rappresentanti di varie nazioni.

di Matteo Marzotti Tutto pronto nel cuore del centro storico per la 53esima edizione della Scalata al Castello. Un tracciato ormai iconico che negli anni ha incoronato grandi campioni della corsa mondiale. L’albo d’oro della Scalata al Castello annovera infatti nomi entrati nella storia dell’atletica come Stefano Baldini, Ezekiel Kemboi, Brahim Boutayeb, Orlando Pizzolato e Daniele Meucci. Dal 1973 ad oggi la manifestazione aretina ha rappresentato un appuntamento di riferimento per il mezzofondo nazionale e internazionale, richiamando ogni anno atleti di altissimo livello e migliaia di appassionati. L’edizione 2026 si preannuncia come una delle più competitive di sempre, con circa 30 atleti internazionali pronti a sfidarsi lungo le strade del centro storico davanti al tradizionale e caloroso pubblico aretino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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