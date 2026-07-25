A Legnano è stato annunciato l’arrivo di tre box anti ladri per biciclette, parte di un progetto sperimentale sulla sosta sicura. Tuttavia, il Comune non ha ancora indicato le posizioni precise lungo i percorsi ciclabili. La città rientra tra i cinque comuni della Città metropolitana coinvolti nel progetto, che mira a migliorare la sicurezza delle biciclette in aree pubbliche. La localizzazione dei box resta da definire.

Legnano (Milano) – Non si sa ancora in quale punto dei percorsi ciclabili troveranno spazio i box perché il Comune non ha preso ancora una decisione. Ma Legnano sarà tra i cinque Comuni della Città metropolitana a beneficiare de l nuovo progetto sperimentale per la sosta sicura delle biciclette lungo la rete del Biciplan Cambio. L’iniziativa prevede l’installazione di box sicuri per biciclette, e-bike e monopattini, pensati per rispondere a una delle principali barriere alla diffusione della mobilità ciclabile: la paura dei furti e la carenza di parcheggi adeguati. Il sistema. Il sistema individuato dalla Città metropolitana è il “ Bcpod “, costituito da contenitori ermetici che permettono di custodire non solo il mezzo ma anche caschi, borse e indumenti, prenotabili da remoto tramite App o portale web. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Legnano, contro i furti di bici arrivano tre box anti ladri. Ma non si sa dove

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