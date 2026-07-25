Leão piace alla Roma ma la pista è in salita | giallorossi già oltre

La Roma ha mostrato interesse per Rafael Leão, ma la trattativa è difficile e al momento in salita. Secondo fonti, la società ha già spostato l’attenzione su altri giocatori per rinforzare l’attacco. Nessun accordo è stato raggiunto e le possibilità di portare il giocatore portoghese in giallorosso sembrano ridotte. La situazione resta in evoluzione, ma al momento non ci sono sviluppi concreti sulla trattativa con Leão.

Rafael Leão resta un nome che piace, alla Roma. Ma niente di più. La pista, riporta il giornalista Matteo Moretto, è complicata assai, e la dirigenza giallorossa ha già spostato l’attenzione su altri obiettivi per l’esterno d’attacco. Leão, un’idea che si scontra con la realtà. Il portoghese partirà per il ritiro col Milan, che intanto lo valuta tra i 50 e i 60 milioni di euro. Una cifra pesante. E la concorrenza, poi, non manca di certo: sul classe 1999 ci sono anche Fenerbahçe e Galatasaray, entrambe attente alla situazione, nessuna delle due, però, ha ancora presentato un’offerta ai rossoneri. Restano dunque solo manovre di avvicinamento, per ora. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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