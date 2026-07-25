Il Partito democratico ha scritto al prefetto e al questore di Brescia, chiedendo di fermare le ronde notturne di Trincea urbana. La richiesta arriva dopo che l’onda nera ha attraversato la metropolitana, e l’ente politico ha espresso preoccupazione per le iniziative che si sono svolte nel centro urbano. La lettera evidenzia la volontà di bloccare le azioni di sorveglianza privata svolte in orari serali e notturni, senza specificare ulteriori dettagli.

L’onda nera invade la metropolitana e il Partito democratico inoltra una lettera al prefetto e al questore di Brescia per esprimere «preoccupazione» sulle recenti iniziative politiche che si sono svolte all’interno del perimetro urbano. Il fatto denunciato dal segretario cittadino Roberto Cammarata e dal capogruppo in Loggia Roberto Omodei riguarda l’attività di presidio compiuta dal gruppo “Trincea urbana Brescia”. Questa aggregazione appartiene alla Rete dei Patrioti che, come evidenziano gli esponenti democratici, «raduna movimenti di chiara ispirazione neofascista». Nello specifico, l’iniziativa sotto la lente d’ingrandimento del Pd è avvenuta lo scorso 22 luglio e riguarda un presidio notturno sui convogli della metropolitana e nelle stazioni «più problematiche». 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Le ronde notturne di Trincea urbana, il Pd invia una lettera a prefetto e questore: «Fermateli»

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