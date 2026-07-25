A tre anni dalle prossime elezioni presidenziali, le politiche si avvicinano, ma il panorama politico appare incerto e confuso. I partiti sembrano più concentrati sulla corsa al Quirinale che su obiettivi concreti, mentre le strategie e le alleanze sono ancora tutte da definire. La situazione rimane fluida, senza indicazioni chiare su come si evolveranno i percorsi e le candidature.

Partiam partiamo! Per andare dove non importa. L’unica cosa che conta è acchiappare, tra tre anni, il Quirinale. Con chi e come sono tutti dettagli trascurabili. Giorgia Meloni (Ansa). La legge elettorale sarà determinante a decidere le alleanze. La campagna elettorale che è appena iniziata ha mille incognite, dai programmi alle alleanze fino alla leadership. Certo, manca ancora un anno, salvo imprevisti, ma il rebus principale con cui i partiti devono fare i conti è la legge elettorale. Le regole, si sa, sono determinanti nel decidere il perimetro dell’alleanza. E allora sia nel centrodestra sia nel centrosinistra tutto è ancora per aria.... 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Le Politiche si avvicinano, ma a parte le mire sul Colle si naviga a vista

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Vol 007 : Les Secrets d'un crime d'État | DOCU-FICTION

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