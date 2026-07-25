Le parrocchie sostenibili Chiese in comunità Cers per risparmiare energia

Da lanazione.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre chiese della provincia di Spezia, tra cui quelle di San Paolo a Bragarina, San Giovanni a Migliarina e Sant’Anna del Felettino, sono state integrate nella comunità energetica rinnovabile e solidale (Cers) ‘Eliodora’. Questa iniziativa mira a ridurre i consumi energetici attraverso progetti di risparmio e sostenibilità. Le parrocchie partecipano alla rete di produzione e condivisione di energia rinnovabile, con l’obiettivo di ottimizzare l’uso delle risorse e promuovere pratiche più efficienti.

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Tre parrocchie spezzine, la chiesa di San Paolo di Bragarina, la chiesa di San Giovanni di Migliarina e la chiesa Sant’Anna del Felettino, sono entrate a far parte della comunità energetica rinnovabile e solidale (Cers) ‘Eliodora’ della Spezia. Le tre realtà, grazie a un progetto promosso da Fondazione Carispezia e Camera di Commercio Riviere di Liguria, diventano completamente autonome nella produzione e nel consumo di energia elettrica grazie all’installazione di impianti fotovoltaici, che permettono anche la condivisione dell’energia eccedente con Cers, diventando bene comune e generando sostenibilità ambientale e risparmio. "È un’occasione importante – dice Davide Mazzola, vicepresidente vicario della Camera di Commercio e membro del consiglio d’amministrazione di Eliodora – per noi annunciare l’adesione delle tre parrocchie a Cers. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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