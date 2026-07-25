Le nove buche del Trofeo d’Estate Emma Merlo detta legge
Il Trofeo d’Estate, disputato domenica, si è concluso con Emma Merlo che si è imposta sulla gara di nove buche. La competizione ha segnato la fine del calendario golfistico prima della pausa estiva. La gara si è svolta su nove buche e ha visto la vittoria di Merlo, che ha dominato la competizione. La manifestazione ha rappresentato l’ultimo appuntamento prima della pausa stagionale.
Il Trofeo d’Estate, gara sulla distanza di nove buche andata in scena la scorsa domenica, ha completato il calendario agonistico del Golf Milano prima della pausa estiva. Emma Merlo ha preceduto Francesco Danile e Marco Villa. Al Golf Barlassina, invece, quasi novanta giocatori hanno animato la gara “Mirth Event”. Federico Avanzini ha battuto avversari e campo con 70 colpi, due meno del par, vincendo la competizione con pieno merito. A Igor Patscheider (37), Fabio Galimberti (44) e Stefano Parma (45) i premi di categoria. Al circolo Borgo di Camuzzago, Francesco Colnaghi ha dettato legge nella gara “Totem Plaza Cafe Cup” grazie a una prova complessiva portata a termine con 38 colpi, due oltre il par. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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