Le nove buche del Trofeo d’Estate Emma Merlo detta legge

Notizia in breve

Il Trofeo d’Estate, disputato domenica, si è concluso con Emma Merlo che si è imposta sulla gara di nove buche. La competizione ha segnato la fine del calendario golfistico prima della pausa estiva. La gara si è svolta su nove buche e ha visto la vittoria di Merlo, che ha dominato la competizione. La manifestazione ha rappresentato l’ultimo appuntamento prima della pausa stagionale.