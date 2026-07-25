Le Azzurre di Velasco cedono lo scettro vince il Brasile al tiebreak | domani la finale per il bronzo

Da sportmediaset.mediaset.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia di Velasco perde contro il Brasile in semifinale alla VNL 2026 a Macao, con il match deciso al tiebreak. La partita si è conclusa 3-2, con set finali di 25-21, 21-25, 24-26, 25-22 e -15. La nazionale brasiliana è stata guidata da Ana Cristina, che si è distinta come protagonista. Domani si disputerà la finale per il bronzo.

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L’Italia cede il passo a un grande Brasile nella semifinale di VNL 2026 a Macao. Al termine di un match spigoloso e intensissimo, le ragazze del CT Julio Velasco non sono riuscite a battere un Brasile preso per mano da una straordinaria Ana Cristina grande protagonista del 2-3 finale (25-21; 21-25; 24-26; 25-22; -15). Le azzurre nonostante un primo set incoraggiante, salutano la possibilità del tris in VNL e domani giocheranno per il bronzo all’East Asian Games Dome di Macao contro la perdente dell’altra semifinale Turchia-Cina., Il CT Julio Velasco si lancia all’assalto del Brasile con il sestetto tipo di questa Volleyball Nations League: Orro palleggiatrice, Antropova opposto, Sylla e Nervini schiacciatrici, Fahr e Danesi al centro, e Fersino libero. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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