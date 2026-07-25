L’Italia di Velasco perde contro il Brasile in semifinale alla VNL 2026 a Macao, con il match deciso al tiebreak. La partita si è conclusa 3-2, con set finali di 25-21, 21-25, 24-26, 25-22 e -15. La nazionale brasiliana è stata guidata da Ana Cristina, che si è distinta come protagonista. Domani si disputerà la finale per il bronzo.

L’Italia cede il passo a un grande Brasile nella semifinale di VNL 2026 a Macao. Al termine di un match spigoloso e intensissimo, le ragazze del CT Julio Velasco non sono riuscite a battere un Brasile preso per mano da una straordinaria Ana Cristina grande protagonista del 2-3 finale (25-21; 21-25; 24-26; 25-22; -15). Le azzurre nonostante un primo set incoraggiante, salutano la possibilità del tris in VNL e domani giocheranno per il bronzo all’East Asian Games Dome di Macao contro la perdente dell’altra semifinale Turchia-Cina., Il CT Julio Velasco si lancia all’assalto del Brasile con il sestetto tipo di questa Volleyball Nations League: Orro palleggiatrice, Antropova opposto, Sylla e Nervini schiacciatrici, Fahr e Danesi al centro, e Fersino libero. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Le Azzurre di Velasco cedono lo scettro, vince il Brasile al tiebreak: domani la finale per il bronzo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: LIVE Bolelli/Vavassori-Granollers/Zeballos 6-7, Roland Garros 2026 in DIRETTA: gli azzurri cedono il tiebreak

Leggi anche: LIVE Scherma, Europei 2026 in DIRETTA: Francia-Italia la finale della spada maschile! Azzurre per il bronzo nella sciabola

Temi più discussi: Tutto quello che c'è da sapere sull'Italia femminile nella VNL 2026; Le azzurre sfidano l'Olanda nei quarti di finale della Volleyball Nations League; L'Italia di Velasco alle Finals di Nations League, il via con l'Olanda; Italia-Olanda 3-0, Velasco punta in alto: Siamo al completo, dobbiamo continuare a spingere.

NIENTE FINALE PER LE AZZURRE La squadra di Velasco parte forte, poi subisce la rimonta del Brasile. Nel quarto set, però, reagisce con carattere, domina e porta la sfida al tie-break. Nel set decisivo sono le brasiliane a trovare lo spunto vincente, con x.com

VNL femminile: l'Italia di Velasco travolge l'Olanda e vola in semifinaleLe azzurre di Julio Velasco, campionesse in carica, debuttano nella fase a eliminazione diretta del prestigioso torneo: in palio c'è la semifinale. Tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Pallavolo Nations League Femminile: Italia di Velasco in semifinale, 3-0 ai Paesi BassiLe azzurre di Velasco dominano l’Olanda nei quarti di finale della VNL: un netto 3-0 firmato da una straordinaria Antropova e da una squadra solida ... it.blastingnews.com