Oggi si sono svolte tre trattative di mercato che potrebbero essere sfuggite a molti: un attaccante, un centrocampista e un allenatore. Un calciatore ha firmato con un nuovo club, mentre un altro ha concluso un accordo con una squadra diversa. Contestualmente, un allenatore ha lasciato il suo ruolo per un'altra posizione. Le operazioni rientrano tra le trattative più rilevanti della giornata, in un contesto in cui il mercato si sta muovendo rapidamente.

Diomande, Joao Mario e Mastantuono: le tre operazioni di calciomercato che forse vi siete persi oggi. Il calciomercato è ormai entrato nel vivo e si parla solo delle trattative in corso e quelle potenziali che ci potrebbe essere. Ecco le tre possibili operazioni: DIOMANDE-REAL MADRID Il Real Madrid ha deciso di accelerare per Yan Diomande, uno dei talenti più richiesti del calcio europeo. Nelle ultime ore emissari del club spagnolo si sono recati in Germania per anticipare la concorrenza e presentare al giocatore una proposta di contratto quinquennale. Diomande ha espresso gradimento per la destinazione madrilena, mentre il Paris Saint?Germain, pur interessato da tempo, non è ancora riuscito a trovare un accordo economico con il Lipsia. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Le 3 trattative di mercato che forse vi siete persi oggi: da Diomande a Joao Mario passando per Mastantuono

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At today Holm è più forte di Joao Mario ma è tutto scassato, considerando che i tuoi due centrali sono un brasiliano che non ha mai giocato in europa e Dragusin che anche lui ha diversi problemi fisici alle spalle secondo me serve un nome affidabile x.com

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