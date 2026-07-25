le 10 pizzerie delle marche dove devi andare assolutamente

Ancona, 24 luglio 2026 – Tutti pazzi per la pizza. Sono state svelate durante la cerimonia di premiazione di 50 Top Pizza Italia, al teatro Manzoni di Milano, le migliori pizzerie d’Italia. Anche quelle marchigiane hanno ricevuto il riconoscimento di “Pizzerie eccellenti” tra 370 attività sparse nelle varie regioni. Sono dieci – quattro nel Fermano, tre nell’Ascolano, due nell’Anconetano e una nel Maceratese - le pizzerie che si sono distinte. La guida 50 Top Pizza Italia 2026 comprende 472 locali. La Campania si conferma la regione più rappresentata con 103 pizzerie, seguita dal Lazio con 39 pizzerie e dalla Puglia, con 38. Tra le città, la più rappresentata è Napoli, con 31 pizzerie, seguita da Roma con 27 e Milano con 18. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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