Nella giornata di lunedì 27 luglio, alcune linee di autobus nel quartiere Paolo VI di Taranto subiranno deviazioni temporanee. La modifica deriva da lavori urgenti sulla rete idrica eseguiti da Acquedotto Pugliese, comunicati da Kyma Mobilità. Le deviazioni sono state attivate per consentire l’intervento e dureranno fino a conclusione dei lavori. La viabilità locale e il trasporto pubblico saranno quindi soggetti a variazioni temporanee.

Tarantini Time Quotidiano Nuove modifiche alla viabilità e al trasporto pubblico nel quartiere Paolo VI di Taranto. Kyma Mobilità ha comunicato che nella giornata di lunedì 27 luglio saranno attivate deviazioni temporanee per alcune linee urbane a causa di lavori urgenti sulla rete idrica eseguiti da Acquedotto Pugliese. Secondo quanto reso noto, dalle 7 alle 15, e comunque fino al termine degli interventi, via Sommovigo e l’intersezione tra corso Buozzi e la stessa via Sommovigo saranno completamente chiuse al traffico. Per questo motivo la linea 11, in direzione Porto Mercantile, da viale del Lavoro non svolterà su via Sommovigo ma effettuerà un’inversione di marcia, proseguendo su viale del Turismo e poi su viale Cannata prima di riprendere il normale itinerario. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Lavori AQP al Paolo VI, cambiano i percorsi degli autobus: ecco le deviazioni del 27 luglio

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