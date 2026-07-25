Lara Magoni | Vannacci non mi spaventa alle urla preferisco il pragmatismo | da Bruxelles fondi per il diritto a restare

Da un ufficio a Bruxelles, Lara Magoni continua a mantenere i contatti con le montagne bergamasche, il suo punto di riferimento. Recentemente ha dichiarato di non essere spaventata dalle dichiarazioni di un ufficiale militare, preferendo rispondere con pragmatismo. Ha anche sottolineato che i fondi europei sono destinati a sostenere il possibilità di rimanere sul territorio e preservare le comunità locali.

Le montagne bergamasche restano il suo punto di riferimento, anche se da oltre due anni il suo ufficio si affaccia sui palazzi delle istituzioni europee. Da Bruxelles Lara Magoni continua a guardare Bergamo con gli occhi di chi non ha mai smesso di considerarla casa. Eurodeputata dei Conservatori e riformisti europei, l’ex campionessa di sci e già assessore regionale al Turismo porta avanti a Strasburgo e Bruxelles dossier che riguardano da vicino anche il territorio orobico: dalle aree montane ai fondi di coesione, fino ai programmi europei per i giovani. Onorevole Magoni, in Val Brembana la Paladina-Sedrina è bloccata da anni. Non c’è il... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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