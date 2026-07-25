Durante la terza tappa del festival Maxibon Music Wave all’Aquafan di Riccione, il rapper e cantautore ligure Sayf si è esibito sul palco della Piscina Onde. Nonostante il maltempo, ha suonato alcune delle sue canzoni più note, attirando il pubblico che ha mostrato entusiasmo. L’artista ha espresso gratitudine per il tour, definendolo molto intenso e pieno. La performance si è conclusa con l’applauso dei presenti.

Nella terza tappa del festival Maxibon Music Wave, all’ Aquafan di Riccione è arrivato Sayf. Il rapper e cantautore ligure si è scatenato sul palco della Piscina Onde, con le sue grandi hit, sfidando anche il maltempo. La Piscina Onde di Aquafan si è trasformata in un’arena a cielo aperto per Sayf, conosciuto dal grande pubblico anche per essere arrivato secondo al Festival di Sanremo di quest’anno. L’artista ha regalato al pubblico una scaletta esplosiva: tra le hit spiccano i brani Buona domenica, Tu mi piaci tanto e Sto bene al mare, scritta con Marco Mengoni e Rkomi. Sayf si è concesso a selfie e autografi, e ha condiviso alcune riflessioni sul suo attuale momento artistico: "Mi sento davvero fortunato dinanzi a un tour così pieno in tutta Italia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Aquafan in delirio per Sayf: "Grato per un tour così pieno"

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