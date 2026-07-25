Due commercianti di via D’Annunzio a San Rocco hanno lanciato un appello chiedendo maggiore attenzione da parte delle istituzioni per il quartiere. I commercianti hanno riferito di aver investito nel loro lavoro, ma di non sentirsi adeguatamente valorizzati. La richiesta riguarda la necessità di interventi e di supporto per sviluppare il potenziale del quartiere. L’appello è stato diffuso pubblicamente, senza indicare specifici interventi o tempi.

Prima il coraggio di investire, poi la delusione di non sentirsi valorizzati. È il messaggio che arriva da via D’Annunzio a San Rocco, dove due giovani commercianti chiedono che il quartiere abbia finalmente le attenzioni che il suo potenziale meriterebbe. Pulizia, sicurezza ed eventi: sono questi i tre fronti sui quali si concentra l’appello lanciato da Antonella Zito, titolare del centro estetico “Oh La Lash“, e Mykyta “Nikita“ Bugakov, dal suo centralissimo “Ci Sto Bar“. Un appello raccolto e rilanciato dal consigliere comunale di Civicamente Paolo Piffer. San Rocco, spiegano i due imprenditori, non è più il quartiere di anni fa. Negli... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’appello di San Rocco: "Vogliamo più attenzione"

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