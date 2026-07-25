L' appello di Norma super tifosa da 60 anni allo stadio che ora fatica a camminare | L’Hellas mi dia un posto auto

Una tifosa di 60 anni, nota per aver frequentato lo stadio per decenni, ha chiesto all’Hellas un posto auto a causa delle sue difficoltà nel camminare. La donna, appassionata sin da giovane, ha espresso questa richiesta in un appello pubblico. La sua storia include anche una lunga relazione con il marito, con cui ha condiviso l’amore per la squadra senza gelosie.

Norma ha un amore che dura da quando era ragazza. Un amore di cui suo marito Walter non è mai stato geloso. Tanto da averglielo trasmesso e averlo condiviso con lei. Ha due nomi e due colori, l’amore di Norma. Si chiama Hellas Verona. Ed è tinto di giallo e di blu. Un amore, sancito anche dall’«ufficialità» di quasi sessant’anni di abbonamenti, i cui tagliandi Norma custodisce come delle fedi. Uno, in particolare. L’abbonamento bucherellato per ogni ingresso al Bentegodi del campionato 19841985. Quello dello scudetto. E ogni anno, al compleanno di Norma, quell’amore viene ribadito con le torte per festeggiare, rigorosamente con l’effige e i colori del Verona. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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