Lando Norris ha concluso in testa la FP3 del Gran Premio d’Ungheria con il tempo di 1:17, lasciando dietro di sé Hamilton. La sessione finale delle prove libere ha visto Norris davanti anche ad altri piloti di punta. Antonelli si è posizionato davanti a Leclerc. La classifica di questa sessione potrebbe influenzare le strategie in vista delle qualifiche di domani.

Lando Norris lancia un segnale forte in vista delle qualifiche del Gran Premio d’Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Il britannico della McLaren ha chiuso al comando la terza e ultima sessione di prove libere con il tempo di 1:17.939, trovando l’acuto decisivo proprio negli ultimi minuti e beffando una Ferrari che, ancora una volta, ha confermato di essere pienamente della partita. Sul tracciato dell’Hungaroring, reso ancora più impegnativo da temperature dell’asfalto che hanno raggiunto i 52 °C, la FP3 ha offerto indicazioni estremamente interessanti in vista del time-attack. Dopo un’ora intensa, caratterizzata da... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Lando Norris sorprende nella FP3 a Budapest e precede Hamilton. Antonelli davanti a Leclerc

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È bagarre per la pole: Norris si prende le FP3 davanti a Hamilton e AntonelliDurante le FP3 del Gran Premio di Ungheria, Lando Norris ha ottenuto il miglior tempo con 1’17’’939, battendo Hamilton e Antonelli.

Temi più discussi: Norris: Un gran giro, peccato per la penalità. Proveremo a recuperare; Lewis Hamilton amaro: Gli altri vanno molto forte, noi perdiamo a sorpresa nel settore centrale; McLaren, a Spa il risultato inganna: MCL40 convincente, il podio per Norris era possibile; Spa, Kimi Antonelli si prende la pole position. Quarta e quinta le Ferrari.

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