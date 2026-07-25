Sabato 25 luglio si apre la rassegna “Estate in Cittadella”, parte del Carnevale di Viareggio. La manifestazione prevede tre eventi estivi, con il primo in programma questa settimana. Durante la festa, sono stati lanciati coriandoli fuori stagione, attirando l’attenzione dei partecipanti. La Cittadella si anima di attività e colori, segnando il ritorno di un appuntamento che coinvolge il pubblico locale e i visitatori.

Torna Estate in Cittadella, il cartellone estivo del Carnevale di Viareggio, che prende il via sabato 25 luglio con il primo dei tre appuntamenti in programma. Per l’occasione, la Cittadella del Carnevale si trasformerà in un grande spazio di festa con tante iniziative dedicate a tutte le età e l’atteso ritorno in scena di quattro carri allegorici protagonisti dell’edizione 2026 del Carnevale di Viareggio. La serata, a ingresso libero, si aprirà alle ore 19 con il Serbacco Vintage Village, un allestimento ispirato all’atmosfera degli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta, che animerà la Cittadella del Carnevale fino alle 22. Giochi in legno, musica e piccole attrazioni come flipper ball, tiro ai barattoli, minigolf e altri intrattenimenti della tradizione, pensati per grandi e piccini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lancio di coriandoli fuori stagione. Torna la festa dentro la Cittadella

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