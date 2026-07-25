A partire dal 1° settembre 2026, Francesco Milicia lascerà Ducati per diventare il nuovo Marketing Director di Automobili Lamborghini, una nomina che segna uno dei passaggi manageriali più significativi degli ultimi anni nell’industria motoristica italiana. Per gli appassionati di motociclismo, il nome di Milicia non è certo sconosciuto: negli ultimi anni è stato avvistato spesso nel box del team ufficiale di Borgo Panigale in MotoGP, vivendo da vicino i successi della casa bolognese e contribuendo in maniera importante, da dietro le quinte, alla crescita commerciale e strategica del marchio. Ora, nella vicina Sant'Agata Bolognese, si apre però per lui una nuova sfida: portare la propria esperienza nel mondo delle supersportive a quattro ruote insieme a uno dei marchi più iconici del pianeta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lamborghini, Francesco Milicia è il nuovo direttore marketing

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