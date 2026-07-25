L'Ascoli ha annunciato il cambio di sponsor tecnico, passando da Kappa a hummel. L’accordo di partnership coprirà le prossime quattro stagioni. La società ha comunicato ufficialmente la novità nella giornata di ieri.

Nuovo sponsor tecnico per l’Ascoli che lascia Kappa per abbracciare hummel. Nella giornata di ieri il club di corso Vittorio Emanuele ha annunciato l’accordo di partnership per le prossime quattro stagioni. Sarà questo il marchio che vestirà la prima squadra, le giovanili, maschili e femminili, e tutto lo staff tecnico a partire da questa stagione sportiva 2026-27 che vedrà il Picchio impegnato nel suo 28esimo campionato di serie B. Nel corso delle trattative le parti hanno saputo instaurare un rapporto di grande fiducia, che sarà alla base di un progetto di retail innovativo volto a valorizzare le collezioni dei colori bianconeri e rafforzare l’identità del club tra i suoi tanti tifosi e appassionati, in vista del ritorno nella serie cadetta del calcio italiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’altro fronte. Cambia lo sponsor tecnico, arriva il marchio ’hummel’

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