L’allarme inascoltato e poi il dramma nel laghetto | Borgosatollo sotto choc per Kamran annegato a 14 anni
Un ragazzo di 14 anni è morto annegato in un laghetto artificiale. Era con la sorella maggiore, con cui aveva deciso di entrare in acqua. Dopo averla aiutata, non è più riemerso e i soccorritori lo hanno trovato a circa 12 metri di profondità. Le ricerche sono durate poco, ma non sono servite a salvargli la vita. La zona è ora sotto shock.
Brescia – È entrato nel laghetto artificiale con la sorella più grande, per aiutarla, ma non è più riemerso. I vigili del fuoco lo hanno ripescato poco dopo a 12 metri di profondità. Anche ieri si è registrat a l’ennesima delle tragedie d’acqua che funestano l’estate. A morire annegato è stato un ragazzino di appena 14 anni di origini pakistane, Kamran Ahmed, nato e cresciuto a Brescia, di casa con la famiglia a Borgosatollo. Intorno alle dieci è entrato con la sorella diciottenne nel lago Gerolotto, un’enorme buca piena di acqua scura che scende a 30 metri di profondità al centro del parco delle Cave di San Polo. Il divieto. Un laghetto nel quale la balneazione è vietata dal regolamento comunale e il divieto appare scritto chiaramente su cartelli a ridosso del bacino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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