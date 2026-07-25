L’allarme inascoltato e poi il dramma nel laghetto | Borgosatollo sotto choc per Kamran annegato a 14 anni

Notizia in breve

Un ragazzo di 14 anni è morto annegato in un laghetto artificiale. Era con la sorella maggiore, con cui aveva deciso di entrare in acqua. Dopo averla aiutata, non è più riemerso e i soccorritori lo hanno trovato a circa 12 metri di profondità. Le ricerche sono durate poco, ma non sono servite a salvargli la vita. La zona è ora sotto shock.