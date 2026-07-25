L'Unione dei Comuni ha disposto il divieto di grigliate nelle aree verdi dell’Alto Mugello, con effetto immediato. La misura riguarda soprattutto i fine settimana, quando molti frequentatori si riuniscono per trascorrere momenti all'aperto. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza e tutela ambientale, senza specificare eventuali sanzioni. La limitazione si applica alle attività di barbecue e grigliate, coinvolgendo i luoghi di aggregazione pubblici della zona.

Per il momento, niente salsicce e bistecche alla brace per i tanti, che specialmente nei fine settimana, affollano le aree verdi dell’Alto Mugello per godersi fresco e tranquillità. Per ridurre al minimo il rischio di incendi boschivi l’ Unione Montana dei Comuni del Mugello ha adottato disposizioni straordinarie ed urgenti all’interno del Patrimonio Agricolo Forestale. Così, sia nelle aree attrezzate che presso i bivacchi, fino a nuove disposizioni sono in vigore i divieti di accensione di fuochi all’aperto e di utilizzo di qualsiasi barbecue, compresi quelli in muratura, realizzati dalla stessa Unione dei Comune, con le griglie prese d’assalto dai vacanzieri domenicali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’allarme dell’Unione dei Comuni: "Stop alle grigliate in Alto Mugello"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Consegnata all’Unione dei Comuni del Mugello la bandiera della Croce RossaOggi è stata consegnata all’Unione Montana dei Comuni del Mugello la bandiera della Croce Rossa Italiana.

Villa Vittoria sarà la sede dell’Unione dei ComuniVilla Vittoria, storica residenza nel centro di San Marcello, riapre al pubblico dopo vent’anni di lavori di restauro.

Si parla di: L’allarme dell’Unione dei Comuni: Stop alle grigliate in Alto Mugello.

L’allarme dell’Unione dei Comuni: Stop alle grigliate in Alto MugelloQN Media S.p.A. ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fruizio ... lanazione.it

Pauroso incendio in Mugello, distrutti 15 ettari di bosco. L’allarme all’alba: tre elicotteri in azionePer rafforzare il dispositivo di intervento e circoscrivere le fiamme prima del previsto rialzo delle temperature, è stato inoltre richiesto l'intervento di un mezzo della flotta aerea nazionale ... msn.com