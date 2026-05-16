Consegnata all’Unione dei Comuni del Mugello la bandiera della Croce Rossa

Oggi è stata consegnata all’Unione Montana dei Comuni del Mugello la bandiera della Croce Rossa Italiana. L’evento si è svolto a Borgo San Lorenzo e si è concluso nel pomeriggio. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’ente e di volontari dell’associazione. La bandiera sarà esposta presso le sedi dell’Unione e rappresenta un simbolo di collaborazione tra le istituzioni locali e la Croce Rossa.

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Borgo San Lorenzo (Firenze), 16 maggio 2026 – Consegna della bandiera della Croce Rossa Italiana all’Unione Montana dei Comuni del Mugello. Il momento si è svolto presso la sede dell’ente a Borgo San Lorenzo in occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Erano presenti il presidente dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello, Tommaso Triberti e il presidente della Società della Salute Mugello, Leonardo Romagnoli, il presidente del Comitato Regionale Toscana della Croce Rossa Italiana Lorenzo Andreoni, il vice commissario del Comitato CRI di San Godenzo Alessandro Grigioni e Camilla Parmeggiani della segreteria della CRI regionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Consegnata all’Unione dei Comuni del Mugello la bandiera della Croce Rossa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Giornata mondiale della Croce Rossa, consegnata la bandiera al Comune di AnconaANCONA – Domani, venerdì 8 maggio, si celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, istituita in occasione della nascita del suo... Marche, la bandiera della Croce Rossa sventola in Regione? Cosa scoprirai Perché la bandiera della Croce Rossa sventolerà accanto a quella regionale? Chi sono i rappresentanti che hanno consegnato il... Consegnata all’Unione dei Comuni del Mugello la bandiera della Croce RossaBorgo San Lorenzo (Firenze), 16 maggio 2026 – Consegna della bandiera della Croce Rossa Italiana all’Unione Montana dei Comuni del Mugello. Il momento si è svolto presso la sede dell’ente a Borgo San ... lanazione.it