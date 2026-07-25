Lady S, il super yacht del magnate del football americano, è arrivato questa mattina all’isola d’Elba. Dopo aver navigato a 14 nodi nelle acque dell’arcipelago toscano, lo scafo in acciaio di grandi dimensioni è attraccato a Portoferraio. La imbarcazione, conosciuta per le sue dimensioni e il design di lusso, si trova ora nel porto dell’isola. Non sono stati resi noti dettagli sul soggiorno o sull’eventuale presenza del proprietario.

Portoferraio (Livorno), 25 luglio 2026 – Dopo aver solcato alla velocità di 14 nodi le acque dell’arcipelago toscano, il gigantesco scafo in acciaio di Lady S questa mattina è approdato all’ isola d’Elba. Con i suoi 93 metri si è messo all'ancora nell'esclusivo golfo di Viticcio, a Portoferraio, una baia isolata dalle acque cristalline e incontaminate molto apprezzata dai numerosi gioielli della nautica che frequentano il Mediterraneo. Meraviglia di innovazione tecnologica, il mega yacht da 180 milioni di dollari che abbaglia per il suo sfrenato lusso, vanta due ponti Cinema Imax, tv 8k ad altissima definizione in ogni cabina e un eliporto completamente certificato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lady S approda all’Elba, è il super yacht del magnate del football americano

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