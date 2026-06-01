È morto Gianni Mattioli, figura chiave dell’ambientalismo italiano. Ha contribuito a portare le questioni ecologiche al centro del dibattito politico nazionale. La sua attività ha segnato una fase importante nella storia del movimento ambientalista in Italia. La sua scomparsa rappresenta la perdita di un protagonista di rilievo nel settore. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali.

È morto Gianni Mattioli, figura di riferimento dell’ ambientalismo italiano e protagonista di una stagione politica che ha portato le questioni ecologiche al centro del confronto istituzionale. La notizia della scomparsa ha suscitato reazioni nel mondo politico e culturale. A comunicarlo è stato Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde. «Con profondo dolore apprendo della scomparsa di Gianni Mattioli», ha dichiarato, definendolo «uno dei protagonisti più autorevoli dell’ambientalismo italiano». Il ricordo: “rigore scientifico, impegno civile e passione politica”. Nel messaggio, Bonelli ha richiamato il profilo di Mattioli come esponente capace di coniugare competenze scientifiche e attività pubblica. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Addio” Se ne va un pezzo d’Italia: ha fatto la storia del nostro Paese

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