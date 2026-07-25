L’ad Gazzoli si dimette e il Club lo ringrazia Guido Angelozzi in pole per assumere il ruolo

L’amministratore delegato dello Spezia Calcio si è dimesso, come annunciato ufficialmente dalla società. La decisione è stata comunicata pochi giorni dopo le voci circolate in merito. Il club ha ringraziato Gazzoli per il lavoro svolto. Tra i candidati a prendere il suo posto, Guido Angelozzi è in pole position. La società prosegue con le procedure per individuare il nuovo amministratore delegato.

Più che il mercato a catalizzare l’attenzione sono le dimissioni dell’amministratore delegato Andrea Gazzoli ufficializzate dallo Spezia Calcio e già annunciate nei giorni scorsi dalla nostra redazione. Una decisione condivisa tra le parti con la società aquilotta che ringrazia il dirigente per il lavoro svolto. Dopo tre anni intensi culminati con l’amara retrocessione in C il ciclo era destinato a finire. A sostituirlo potrebbe essere il ds Guido Angelozzi, anima del nuovo Spezia, a cui non manca l’esperienza dopo aver lavorato in quel ruolo nelle cinque stagioni passate a Frosinone. Sul fronte uscite si registra la cessione di Antonio Candela al Catanzaro a titolo temporaneo con diritto di riscatto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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