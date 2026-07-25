È stato inaugurato un nuovo laboratorio creativo in via delle Pinete, vicino all’ingresso del campeggio Italia. Lo spazio si concentra sulla promozione del lavoro manuale e dell’artigianato, offrendo un luogo dedicato alla riscoperta delle tecniche tradizionali. La struttura si trova nella zona della Partaccia e si rivolge a chi desidera dedicarsi a attività creative, con un’attenzione particolare alla manualità e all’autenticità dei prodotti. La apertura mira a favorire iniziative legate all’artigianato durante il periodo estivo.

Ha aperto i battenti, in via delle Pinete alla Partaccia, accanto all’ingresso del campeggio Italia (ex Bazar), un nuovo spazio che porta una ventata di creatività e autenticità nel cuore dell’estate di Marina di Massa. Si tratta di ’ Vagabondi in bottega ’, il laboratorio creativo interattivo ideato e gestito dall’associazione I Vagabondi, che riunisce artigiani, artisti e creativi locali uniti dalla passione per l’arte manuale. Non è il classico punto vendita, è uno spazio vivo e in continua evoluzione, che cambia pelle ogni settimana. A luglio e agosto le artiste dell’associazione si alternano per presentare le loro creazioni uniche, fare dimostrazioni dal vivo e condividere con il pubblico i segreti del loro mestiere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Laboratorio creativo alla Partaccia. Alla riscoperta del... fatto a mano

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