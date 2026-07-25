Noemi non si lascia fermare dalla caduta dal palco e su Instagram ironizza, mentre è ancora ferma al letto nel tentativo di recuperare le energie e riprendersi dopo quanto accaduto. Nonostante la grande paura e la corsa in ospedale, la cantante non si è lasciata abbattere e sui social è apparsa nuovamente sorridente e pronta a ripartire. Noemi cade dal palco: la paura e l’ironia della cantante. La caduta dal palco di Noemi è stato uno dei video più condivisi e commentati negli ultimi giorni. L’incidente della cantante, avvenuto mentre cantava il brano Briciole ad un concerto a San Salvo Marina, in provincia di Chieti. Dalle clip finite sui social è possibile scoprire la dinamica dell’incidente. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - “La vertigine non è paura di cadere”, l’ironia di Noemi dopo la caduta dal palco

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Paura per Noemi che durante il suo concerto è caduta dal palco

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