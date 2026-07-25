La vacanza perfetta si trasforma in un’indagine | la miniserie francese ambientata nella Nizza degli anni ’30

Durante un viaggio nella zona di Nizza degli anni ’30, alcuni turisti sono stati coinvolti in un’indagine. La vacanza, che si ipotizzava essere di relax, si è trasformata in un’indagine ufficiale a seguito di un episodio non specificato. La miniserie francese ambientata in quel periodo e luogo rappresenta questa trasformazione, spostando l’attenzione da momenti di svago a quelli di investigazione. Nessun dettaglio su persone o eventi specifici è stato reso noto.

Pensateci: perché l’estate, che dovrebbe essere sinonimo di leggerezza e rinascita, si trasforma all’improvviso nello scenario ideale del sospetto, della tensione, persino del delitto? E cosa racconta, davvero, una tragedia che squarcia il velo dorato della Costa Azzurra proprio quando tutti sembrano danzare sulle onde dell’illusione? È la domanda che si insinua fin dalla prima scena di “Estate ‘36”, la miniserie francese autoconclusiva approdata su Netflix dal primo luglio 2026. Ma la risposta, come sempre, si nasconde dove non ve l’aspettate. Un Eden in apparenza: tra sogno borghese e rivoluzione silenziosa. Siamo nella Nizza degli anni Trenta, la Riviera in pieno fermento, dove l’estate del 1936 non è una semplice stagione: è il bivio di una società. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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