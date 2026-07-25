Il ponticello della discordia è stato aperto ieri, dopo un anno di scontri tra il Circolo Velico, la Fondazione Festival Pucciniano e il Comune. La chiusura era avvenuta prima dell’inizio di un’opera di restauro. L’apertura rappresenta un passo verso una tregua tra le parti coinvolte, che avevano presentato ricorsi e controricorsi sulla gestione della passerella. La decisione arriva dopo un periodo di tensioni legate alla gestione e all’utilizzo della struttura.

L’apertura fisica, del “ ponticello della discordia “ è apparsa ieri come un segnale. Il “calumet“ del Belvedere. Dopo un anno di scontri, ricorsi e controricorsi fra il Circolo Velico e la Fondazione Festival Pucciniano, e poi ancora col Comune durante l’amministrazione Del Ghingaro, per la gestione dell’ormai famigerata passerella. Che quando è chiusa si trasforma nello scenografico ingresso del Gran Teatro, ma anche in un ostacolo verso il lago per le attività sportivo e sociali del porticciolo. Contrariamente infatti a quanto disposto dall’ultima determina dirigenziale, pubblicata a ridosso della proclamazione della sindaca Grilli, che prevedeva la chiusura sin dal mattino per tutte le serate d’opera con conseguente sospensioni delle attività nautiche, ieri il ponticello è rimasto aperto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La tregua del ponticello. Chiuso solo prima dell’opera. L’intesa tra Velico e Comune

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