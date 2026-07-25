La sfida dei bagnini Corsa nuoto e voga | Così li teniamo allenati e creiamo una squadra

A Punta Marina si è svolta la Iron Guard 2026, una gara tra bagnini di salvataggio di nove lidi. La competizione, organizzata dalla Cooperativa Spiagge con la Società nazionale di salvamento Ravenna, ha visto 44 partecipanti, tra cui sei donne. La sfida si è svolta al tramonto sulla spiaggia del Bagno Susanna, con prove di corsa, nuoto e voga. L’obiettivo è mantenere allenata la squadra e rafforzare la preparazione dei bagnini.

Una gara al tramonto sulla spiaggia di Punta Marina, nella torretta del Bagno Susanna: 44 i partecipanti di cui sei donne. è la Iron Guard 2026, la competizione tra i bagnini di salvataggio dei nove lidi organizzata dalla Cooperativa Spiagge in collaborazione con Società nazionale di salvamento Ravenna. "Abbiamo deciso di riproporre una gara – spiega Simona Tarlazzi di Sns (foto nel tondo) –, come si faceva anche in passato, per diversi motivi. Da un lato, è importante mantenere l’allenamento e la prontezza di intervento e in questo abbiamo voluto ’testare’ i nostri bagnini, molti dei quali sono alla prima stagione di servizio e freschi di brevetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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