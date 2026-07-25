Billy Joel ha deciso di non pubblicare più nuovi album, mantenendo invariato il suo catalogo di dodici dischi. A differenza di molti artisti che continuano a rilasciare nuova musica, il cantante ha scelto di non espandere ulteriormente la propria discografia. La sua decisione rappresenta un’eccezione nel panorama musicale attuale, dove la produzione continua a essere intensa. La scelta di fermarsi dopo dodici album è stata comunicata pubblicamente e resta definitiva.

A differenza di moltissimi suoi colleghi, che continuano a pubblicare nuova musica, Billy Joel ha fatto una scelta controtendenza: i suoi dodici dischi all’attivo sono più che sufficienti, e lo il numero resterà invariato. Parlando con Rick Beato in un’intervista su YouTube, il cantautore ha spiegato: «Quando ho finito di scrivere River of Dreams, sentivo di aver chiuso. Ero sposato con Christie Brinkley e avevo un figlio. Non volevo più rinchiudermi in una caverna e dedicarmi alla scrittura come un monaco. L’avevo fatto dodici volte e ho pensato: “Sai una cosa? I Beatles hanno pubblicato dodici album”. E per me era più che sufficiente». Joel ha osservato che altri artisti continuato a sfornare album, ma ritiene che, così facendo, prima o poi finiranno per «annacquare la loro eredità artistica». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La scelta controcorrente (e coraggiosa) di Billy Joel

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