Il 25 luglio 2026 Gerry Scotti condurrà nuovamente “La Ruota della Fortuna” su Canale 5, affiancato da Samira Lui. La puntata vedrà Samira indossare shorts bianchi e sorprendere Gerry con un commento. La trasmissione va in onda ogni sera e vede la partecipazione di Scotti e Lui.

Il 25 luglio 2026 Gerry Scotti torna, come ogni sera, al timone de La Ruota della Fortuna, il programma cult di Canale 5 che conduce in coppia con Samira Lui. Da qualche giorno il conduttore ha iniziato una nuova sfida, confrontandosi, nello stesso orario, con L’Eredità Summer di Marco Liorni. La Ruota della Fortuna, Samira Lui stupisce con gli shorts bianchi. Inarrestabile e sempre pieno di energia, Gerry Scotti è tornato di fronte alle telecamere con tanta voglia di divertirsi e divertire il pubblico. Impossibile non restare conquistati dalla sua vitalità. Il presentatore, come di consueto, ha aperto la puntata de La Ruota della Fortuna a tempo di musica, presentando i concorrenti di fonte alla Ruota e annunciando l’arrivo di Samira Lui. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Samira con gli shorts bianchi sorprende Gerry: “Sei una meraviglia”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Samira Lui festeggia il suo compleanno prima de La Ruota della Fortuna

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Gerry Scotti sorprende Samira Lui con un regalo: a La Ruota della Fortuna la gara passa in secondo piano

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti svela la passione segreta di Samira Lui: “Sei come una bambina”Durante le registrazioni di una puntata della trasmissione, Gerry Scotti ha commentato con affetto la compagna di scena, dicendole: “Sei come una...

Temi più discussi: La ruota della fortuna: Raffaella torna alla Ruota delle Meraviglie Video; La Ruota della Fortuna, l'orgoglio di Gerry Scotti: Siamo la rappresentazione del massimo successo del programma nel mondo; La ruota della fortuna: La Ruota delle Meraviglie di Chiara Video; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e il 'vecchio flirt' svelato a inizio puntata: Avete scoperto il mio altarino in prima fila.

I principali #ascoltitv di venerdì #24luglio AD 2026 #RaiSport #TDF #LeTour @LeTour #TeamEurope Corsa In Giallo #LaRuotadellaFortuna Estate x.com

La Ruota della Fortuna, Samira con gli shorts bianchi sorprende Gerry: Sei una meravigliaIl 25 luglio 2026 Gerry Scotti torna, come ogni sera, al timone de La Ruota della Fortuna, il programma cult di Canale 5 che conduce in coppia con Samira Lui. Da qualche giorno il conduttore ha ... dilei.it

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti nostalgico per il suo passato, ma Samira Lui lo blocca: Non voglio sapere nienteLa manche sulle canzoni spinge Gerry Scotti a rievocare la gioventù nella puntata de La Ruota della Fortuna di sabato 25 luglio 2026, ma Samira non è interessata ... libero.it