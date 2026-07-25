La Promessa le anticipazioni delle puntate di sabato 25 luglio in prima serata

Da gazzetta.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 25 luglio 2026, andrà in onda un doppio episodio di La Promessa su Rete 4, alle 19.45 e in prima serata. Si tratta dell'ultimo appuntamento previsto per questa programmazione.

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Sabato 25 luglio 2026 ci sarà un nuovo doppio appuntamento con La Promessa, in onda su Rete 4 sia alle 19.45 che in prima serata. Ma sarà l'ultimo, almeno per il momento. Infatti Mediaset ha deciso di sospendere la trasmissione in prima serata della telenovela spagnola, probabilmente per ridurre il numero di puntate rilasciate in pieno agosto, visto che la serie non dovrebbe fermarsi nelle prossime settimane nello spazio delle 19.4519.50.  Prima di scoprire quello che ci aspetta oggi a La Promessa, vediamo dove eravamo rimasti. Alonso ha tentato di far fare pace a Manuel e Leocadia ma il ragazzo è irremovibile, convinto di voler creare una nuova impresa con Tono ed Enora. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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