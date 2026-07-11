Oggi, sabato 11 luglio 2026, La Promessa sarà in onda sia alle 19.40 che in prima serata dalle 21.30. La telenovela spagnola, arrivata alla sua quarta stagione, nonostante l'uscita di scena di personaggi storici come Jana e Cruz, continua ad appassionare il pubblico sia in Spagna che in Italia. Prima di scoprire quello che ci aspetta nelle puntate di oggi, vediamo dove eravamo rimasti. Il maggiordomo è l'amante di Leocadia che però si insospettisce scoprendo che l'uomo si è avvicinato alla figlia. Catalina, dopo le parole di Curro, ha chiesto scusa a Martina dicendole di non lasciare la tenuta. Tono è preoccupato per l'azienda e si sente colpevole, ma Manuel lo ha rassicurato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Promessa, le anticipazioni delle puntate di sabato 11 luglio in prima serata

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LA PROMESSA ANTICIPAZIONI:IL SEGRETO DI LORENZO È STATO SCOPERTO!

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