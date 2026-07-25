In piazza Cairoli, è stato promesso di completare i lavori di restauro della pavimentazione nel minor tempo possibile. L’obiettivo è ridurre al minimo i giorni di chiusura totale al traffico e riconsegnare la piazza ai cittadini entro i tempi stabiliti. L’intervento mira a riparare i danni alla superficie senza prolungare i disagi per il traffico e i residenti. Nessuna data precisa è stata comunicata, ma l’intenzione è di rispettare i tempi previsti.

Ridurre al minimo indispensabile i giorni di chiusura totale al traffico e riconsegnare la piazza ai cittadini nei tempi stabiliti. È l’impegno emerso ieri durante il sopralluogo in piazza Cairoli, dove il sindaco Francesco Passerini ha incontrato i rappresentanti dell’ Associazione Commercianti e dell’Associazione Artigiani per fare il punto sul cantiere avviato il 13 luglio. I lavori si sono resi necessari per la sistemazione della pavimentazione storica in ciottolato e materiale lapideo, deteriorata dal tempo tra sassi mancanti e lastre rotte. Un intervento fondamentale per il decoro urbano, che ha però comportato la chiusura della porzione nord-ovest e il temporaneo spostamento del mercato ambulante del martedì e del venerdì in piazzale Carabinieri d’Italia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La promessa in piazza Cairoli: "Pavimentazione restaurata nel minor tempo possibile"

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