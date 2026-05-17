Milano il potere del sorriso | la clownterapia in Piazza Cairoli

Da ameve.eu 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 24 maggio, a partire dalle 9, Piazza Cairoli a Milano ospiterà un evento dedicato alla clownterapia, una pratica che utilizza la comicità e il sorriso per alleviare il disagio di pazienti in ospedale. Un gruppo di clown professionisti si esibirà sul piazzale, coinvolgendo il pubblico presente e offrendo momenti di spensieratezza. L'iniziativa mira a sensibilizzare sull’uso del sorriso come strumento di supporto nel percorso di cura, senza alcun intento terapeutico ufficiale.

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? Punti chiave Come può un semplice naso rosso curare il dolore in ospedale?. Cosa accadrà in Piazza Cairoli domenica 24 maggio dalle ore 9?. Chi sono i volontari con i camici a strisce colorate?. Come verranno utilizzati i fondi raccolti durante la giornata?.? In Breve Evento in Piazza Cairoli dalle 09:00 alle 19:00 di domenica 24 maggio.. Attività includono truccabimbi, giocoleria, baby dance e bolle di sapone giganti.. Fondi raccolti finanziano formazione volontari e attività sociali nelle strutture sanitarie.. Iniziativa organizzata da VIP Milano ODV con adesione alla federazione VIP Italia.. I volontari di VIP Milano ODV porteranno la magia del sorriso in piazza Cairoli domenica 24 maggio per celebrare la ventiduesima edizione della Giornata Nazionale del Naso Rosso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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