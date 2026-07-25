Durante il doppiaggio di un film di Pedro Almodóvar, due attori hanno iniziato a discutere in sala. Lui ha commentato di aver pensato “Ma chi è ‘sta pippa?” alla prima volta che ha visto qualcuno, e si è riferito a un personaggio come incapace di uscire di casa. La conversazione si è svolta mentre prestavano le voci ad attori di spicco: lui a Antonio Banderas e lei a María Barranco.

Tutto è iniziato in sala di doppiaggio, durante il lavoro per il film “Donne sull’orlo di una crisi di nervi” di Pedro Almodóvar, dove lui prestava la voce ad Antonio Banderas e lei a María Barranco. Di fronte a quel collega ancora agli esordi, Emanuela Rossi, professionista già ampiamente affermata (sua la voce italiana di Pippi Calzelunghe fin dall’età di 8 anni), non usò mezzi termini chiedendo: “Ma chi è ‘sta pippa?”. Un aneddoto che ha gettato le basi per una relazione duratura. “Era già famosissima nel mondo del doppiaggio “, ha confermato Francesco Pannofino ricordando quel momento. “Io però mi sono innamorato subito della donna, non dell’artista”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La prima volta che l’ho visto ho detto: ‘Ma chi è ‘sta pippa?’. Il successo? Ci hanno avvisato: ‘Chisti’ccà nun ponn’ascì d’a casa’”: così Francesco Pannofino ed Emanuela Rossi

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