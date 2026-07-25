Un cavaliere errante ha cucinato polenta taragna in modo particolare, “azzuffandosi” con il paiolo. È questa una delle scene descritte nella seconda puntata del giro d’Italia enoculinario di Paolo Monelli. Nel suo racconto, in Lombardia si è innamorato del risotto alla milanese, mentre in Veneto ha apprezzato il baccalà. La narrazione si concentra sulle tradizioni culinarie regionali e sui modi insoliti di preparare piatti tipici.

Seconda puntata con il «giro d’Italia» enoculinario raccontato dal gastrogiornalista Paolo Monelli. In Lombardia s’innamorò del risotto alla milanese, in Veneto del baccalà. In Piemonte l’inchino di papilla golosa non vede solo la cucina meritevole, ma pure la cantina, con una varietà di vitigni e relative elaborazioni che si possono approfondire nell’altro libro pubblicato nel 1963 da Paolo Monelli, di cui riprendiamo la storia della sua vita, O.P. ossia il vero Bevitore dove O.P. sta per Optimus Potor. Due citazioni per tutte. Il Barbaresco «è guanto di velluto con dentro un pugno di ferro, ha la generosità dei forti e penetra nel cuore con il passo del buon guerriero». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La polenta taragna cucinata «da un cavaliere errante che s’azzuffa con il paiolo»

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Polenta Teragna: la nostra tradizione in un piatto

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