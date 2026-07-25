Un’indagine rivela un aumento dei casi di ansia, depressione e stress, con molte persone che riferiscono di sentirsi sopraffatte da emozioni come l’ansia per eventi impossibili, nostalgia di cose mai avute e insoddisfazione per il mondo attuale. Numerosi pazienti descrivono sentimenti di disagio legati a desideri irrealizzabili e rimpianti, evidenziando una crescente difficoltà nel gestire emozioni intense e spesso ingiustificate. La situazione si traduce in un aumento delle richieste di supporto psicologico.

«I sentimenti più dolorosi e le emozioni più pungenti sono quelli assurdi: l’ansia di cose impossibili, proprio perché sono impossibili, la nostalgia di ciò che non c’è mai stato, il desiderio di ciò che potrebbe essere stato, la pena di non essere un altro, l’insoddisfazione per l’esistenza del mondo». L’inventario ansioso di Fernando Pessoa è un bell’esempio di letteratura che cura. Che fa bene all’anima e solleva lo spirito. Un tonico e forse il miglior antidoto all’ansia e alla depressione, che sono i due malesseri che identificano il disagio contemporaneo, il male di vivere che sta diventando una patologia quasi epidemica. Il 60 per cento degli italiani convive con disturbi della sfera psicologica. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La pericolosa normalizzazione di ansia, depressione e stress

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