La pastasciutta simbolo di pace e comunità

Da ilrestodelcarlino.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 25 luglio si svolge a Casa Cervi la tradizionale celebrazione della Pastasciutta antifascista, un evento che ricorda la resistenza e la solidarietà tra le comunità. Tra gli ospiti figura una storica e presidente di un istituto dedicato alla storia italiana dal fascismo alla Resistenza, nota per il suo ruolo in una trasmissione di Rai Storia. L’appuntamento si focalizza sulla commemorazione attraverso un momento simbolico di convivialità e memoria collettiva.

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Il 25 luglio è la celebrazione della storica Pastasciutta antifascista a Casa Cervi. Isabella Insolvibile, storica, presidente dell’Irsifar (Istituto romano storia Italia dal fascismo alla Resistenza), volto della trasmissione: ‘Passato e Presente’ di Rai Storia è tra gli ospiti a Gattatico. Perché è a Casa Cervi il 25 luglio? "È un grande onore. Sono da sempre molto vicina a Casa Cervi: faccio parte anche del percorso museale con un ologramma che racconta alcuni momenti della storia. Sono una storica della Resistenza e quale luogo migliore di Casa Cervi per celebrare una data così importante? È un punto di riferimento fondamentale per la Resistenza e la rete delle pastasciutte antifasciste". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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