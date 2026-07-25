La pastasciutta simbolo di pace e comunità

Il 25 luglio è la celebrazione della storica Pastasciutta antifascista a Casa Cervi. Isabella Insolvibile, storica, presidente dell’Irsifar (Istituto romano storia Italia dal fascismo alla Resistenza), volto della trasmissione: ‘Passato e Presente’ di Rai Storia è tra gli ospiti a Gattatico. Perché è a Casa Cervi il 25 luglio? "È un grande onore. Sono da sempre molto vicina a Casa Cervi: faccio parte anche del percorso museale con un ologramma che racconta alcuni momenti della storia. Sono una storica della Resistenza e quale luogo migliore di Casa Cervi per celebrare una data così importante? È un punto di riferimento fondamentale per la Resistenza e la rete delle pastasciutte antifasciste". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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